PSG e Real Madrid chegam a ‘acordo’ e Mbappé pode deixar a França por R$ 1,3 bilhão

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé está próxima de ter um desfecho, segundo a imprensa francesa. Com contrato junto ao Paris Saint-Germain até junho de 2024, o atacante francês pode deixar o clube já nesta janela de transferência, para que não saia de graça no próximo ano. De acordo com a imprensa europeia, o destino pode ser o Real Madrid, mas o valor, próximo a R$ 1,3 bilhão, ainda é um impasse.

Veículos como o PSG Community e The Sun noticiam que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já acordou, junto ao dono do PSG, que Mbappé irá para a Espanha ainda em 2023. É um desejo antigo do atacante, que chegou a forçar uma transferência antes de ter seu contrato renovado na temporada 2021/2022. No entanto, o PSG não aceitará, neste momento, valores inferiores a 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual).

O valor é o impasse na negociação. Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG, já aceitou que perderá seu craque em breve – Mbappé chegou a afirmar que não renovará seu vínculo com o clube francês para além de 2024. Os 250 milhões de euros, pedidos pelo PSG, seriam divididos em duas partes: 200 milhões de euros, pagos assim que a transferência se concretizar, e 50 milhões de euros adicionais, com cláusulas de produtividade e conquistas coletivas – Bola de Ouro e Liga dos Campeões, por exemplo.

Nesta temporada, o Real Madrid liberou diversos jogadores de seu elenco, como Benzema e Hazard. Ao mesmo tempo, já gastou 103 milhões de euros (cerca de R$ 542,8 milhões) com a contratação de Jude Bellingham, o segundo jogador mais caro de sua história. O acordo também incluiu variáveis em bônus que podem chegar a R$ 162 milhões. E ainda comprou Endrick, do Palmeiras.

De acordo com o jornal The Sun, o PSG enxerga como “traição” a forma como Mbappé está lidando com sua situação contratual na França. Apesar de já haver um acordo informal com o Real Madrid, a diretoria parisiense ainda tem esperança de reverter a situação com a chegada do técnico Luis Enrique e fazer com que Mbappé estenda seu vínculo por mais um ano, até 2025.

Isso permitiria que o PSG tivesse mais tempo para negociar a venda de seu principal atacante. Em entrevistas coletivas e por meio de redes sociais, Mbappé já manifestou o desejo de continuar no clube para a temporada 2023/2024. “Já respondi a essa pergunta (onde jogarei após as férias). Meu objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. É minha única opção no momento e estou pronto para voltar na reapresentação”, afirmou.

