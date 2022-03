PSG é goleado e brasileiros pedem saída de Neymar do time francês: ‘Tá acabando com a carreira’ Aos 30 anos, atacante não vive grande fase, assim como a equipe, derrotada pelo Monaco

Após eliminação diante do Real Madrid na Champions League, o PSG segue em má fase na Europa. Neste domingo, a equipe de Mauricio Pochettino foi goleada pelo Monaco por 3 a 0, no Campeonato Francês. Diante do resultado, alguns brasileiros foram às redes sociais para pedir que Neymar saia do time francês.

Neymar não vive boa fase na carreira, fez outra partida ruim neste domingo e acabou substituído no segundo tempo. Há algumas janelas atrás, o brasileiro até tentou deixar o clube rumo ao Barcelona, mas sem sucesso. Em movimento contrário, Messi deixou o time espanhol para se juntar a Neymar, mas também não faz boa temporada.

A liderança do Campeonato Francês, com 15 pontos de diferença para o segundo colocado, não tem sido suficiente para isentar o time das críticas da torcida. O principal alvo é o técnico Mauricio Pochettino, que não consegue fazer com que a equipe tenha boas atuações. Veja as principais reações da web sobre Neymar.

Neymar aos poucos tá acabando com sua carreira ficando nesse time safado! pic.twitter.com/kGUa8H3yJo — Boleiro Deprê (@DepreBoleiro) March 20, 2022

Sai logo dessa merda aí Neymar, pelo amor de Deus pic.twitter.com/8lPJsYnCAz — Sala12 (@OficialSala12) March 20, 2022

Impressionante como o Neymar tá com dificuldade até pra DOMINAR A BOLA. Eu não lembro de ver uma queda técnica tão grande de um jogador do nível dele na minha vida. pic.twitter.com/5VxJTcCwZ0 — Toca e Passa (@ttocaepassa) March 20, 2022

neymar pfv saia do psg pelo bem da minha saúde mental pic.twitter.com/ykTdt7oTQ8 — paincria do curintia (@opainkk) March 20, 2022

