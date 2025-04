PSG é derrotado pelo Nice e perde invencibilidade no Campeonato Francês

A quatro dias do jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Arsenal, o PSG sofreu sua primeira derrota da temporada na Ligue 1 ao perder por 3 a 1 para o Nice nesta sexta-feira (25), no Parque dos Príncipes, pela 31ª rodada.

Os comandados de Luis Enrique, sagrados matematicamente campeões da Ligue 1 no início do mês, não conseguirão bater o recorde de invencibilidade em uma única temporada no campeonato francês, que pertence ao Nantes desde 1994-1995 (32 partidas).

Dois gols de Morgan Sanson (aos 34 e 46 minutos) e um gol de Youssouf Ndayishimiye (aos 70′) sepultaram as chances dos parisienses, que descontaram com o volante espanhol Fabián Ruiz (aos 41′).

O PSG e seu treinador esperavam sair com uma sensação melhor dessa partida que, por outro lado, não tinha valor classificatório para os parisienses.

Os três pontos, no entanto, colocam o Nice na quarta posição, a apenas um ponto do segundo lugar, ocupado pelo Olympique de Marselha.

As múltiplas defesas do goleiro visitante Marcin Bulka, eleito o melhor jogador da partida, impediram que o PSG batesse o recorde de jogos invictos no campeonato francês.

– “Não altera” o objetivo –

“A possibilidade de bater mais alguns recordes era um objetivo”, confessou Luis Enrique. “Não foi possível, mas isso não altera em absoluto o nosso objetivo de seguir na Champions.”

A marca do time da capital ficará, portanto, em 30 partidas sem perder, desde sua última derrota, ocorrida em 12 de maio do ano passado contra o Toulouse.

E isso que, contra o Nice, o técnico espanhol escalou sua equipe titular, sem ceder à tentação de poupar jogadores, embora o desempenho da equipe tenha caído nas últimas semanas – justamente antes do duelo crucial de terça-feira, em Londres.

Nem o capitão Marquinhos, nem o trio ofensivo Kvaratskhelia-Dembélé-Doué conseguiram afastar o certo clima de pessimismo antes do encontro com os ‘Gunners’.

No primeiro tempo, o PSG teve 73% de posse de bola, cercou a área adversária constantemente, criou dez chances de gol, mas foi para o intervalo atrás no placar.

O Nice já havia vencido o PSG na temporada passada e empatado com o gigante francês no jogo do primeiro turno.

