PSG é derrotado em casa pelo Monaco e se distancia do líder Lille no Francês

Após a goleada sobre o Barcelona (4 a 1) pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain levou uma ducha fria na luta pelo título do Campeonato Francês ao ser derrotado em casa por 2 a 0 pelo Monaco, neste domingo, pela 26ª rodada da competição.

Com este resultado, o atual campeão francês caiu da vice-liderança para a terceira posição na tabela, ficando com 54 pontos, a quatro do primeiro colocado Lille, que goleou o Lorient (18º) por 4 a 1, e a um do Lyon (2º), que na sexta-feira bateu por 3 a 2 o Brest (12º).

No Parque dos Príncipes, o PSG jogou muito mal e acabou sofrendo a sexta derrota no torneio nacional, graças aos gols de Sofiane Diop, aos 6 minutos, e do chileno Guillermo Maripán (51).

Sem o brasileiro Neymar, o time parisiense mais uma vez teve Kylian Mbappé como líder no ataque, mas ele não conseguiu balançar as redes adversárias desta vez, após os três gols marcados sobre o Barça, na terça-feira passada, no Camp Nou, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Das seis derrotas sofridas pelo PSG nesta edição do Francês, duas foram para o Monaco, que superou a equipe da capital da França no primeiro turno, por 3 a 2.

O clube do principado ocupa a quarta posição na tabela, a dois pontos do Paris Saint-Germain.

– Lille volta a vencer –

Após duas rodadas sem vencer, o Lille voltou a somar três pontos ao golear o Lorient por 4 a 1, neste domingo.

Jogando fora de casa, os visitantes abriram o placar no minuto 20, no gol contra Andre Gravillon.

Os anfitriões empataram logo depois, aos 23, por intermédio de Jerome Hergault, mas o português José Fonte (38), Jonathan Ikoné (59) e o croata Domagoj Bradaric (90 + 1) decretaram a vitória para os agora líderes do Francês.

— Jogos e resultados da 26ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Brest – Lyon 2 – 3

– Sábado:

Saint-Etienne – Reims 1 – 1

Nantes – Olympique de Marselha 1 – 1

– Domingo:

Montpellier – Rennes 2 – 1

Strasbourg – Angers 0 – 0

Lens – Dijon 2 – 1

Nice – Metz 1 – 2

Nîmes – Bordeaux 2 – 0

Lorient – Lille 1 – 4

PSG – Monaco 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lille 58 26 17 7 2 46 16 30

2. Lyon 55 26 16 7 3 54 24 30

3. PSG 54 26 17 3 6 57 17 40

4. Monaco 52 26 16 4 6 54 37 17

5. Lens 40 26 11 7 8 37 35 2

6. Metz 38 26 10 8 8 31 25 6

7. Olympique de Marselha 38 25 10 8 7 33 29 4

8. Rennes 38 25 10 8 7 32 28 4

9. Montpellier 38 26 11 5 10 43 46 -3

10. Angers 35 26 10 5 11 30 40 -10

11. Bordeaux 33 26 9 6 11 27 31 -4

12. Brest 31 26 9 4 13 39 47 -8

13. Reims 30 26 7 9 10 32 34 -2

14. Saint-Etienne 30 26 7 9 10 26 37 -11

15. Strasbourg 29 26 8 5 13 34 40 -6

16. Nice 29 26 8 5 13 31 38 -7

17. Nantes 23 26 4 11 11 26 41 -15

18. Lorient 23 25 6 5 14 31 49 -18

19. Nîmes 21 25 6 3 16 24 51 -27

20. Dijon 15 26 2 9 15 18 40 -22

