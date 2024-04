PSG é campeão francês pela 12ª vez em sua história

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/04/2024 - 16:11 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain se sagrou campeão francês pela 12ª vez em sua história após a derrota do vice-líder Monaco sofrida na visita ao Lyon (3-2), neste domingo (28) pela 31ª rodada da Ligue 1.

Com doze pontos de vantagem sobre os monegascos, os parisienses não podem mais ser alcançados na classificação no momento em que restam apenas três rodadas para o fim.

O clube da capital pode agora sonhar com uma tríplice coroa, já que ainda está disputando a Liga dos Campeões (vai jogar as semifinais contra o Borussia Dortmund, nos dias 1º e 7 de maio) e a Copa da França (vai disputar a final contra o Lyon no dia 25 de maio em Lille).

