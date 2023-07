PSG divulga lista de relacionados sem Neymar e com Mbappé para primeiro amistoso pré-temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 15:15 Compartilhe

O técnico Luis Enrique, contratado pelo Paris Saint-Germain no início deste mês para substituir Christophe Galtier, definiu nesta quinta-feira a lista de relacionados para o primeiro amistoso da pré-temporada 2023/2024, contra o Le Havre. Ainda recuperando a forma física, após passar por uma operação no tornozelo em razão de uma lesão ligamentar sofrida em fevereiro, Neymar não entrou na relação.

O jogo será disputado na sexta, no CT do PSG. Depois disso, a delegação embarca para o Japão, onde o time francês fará amistosos com Al Nassr, Cerezo Osaka e Inter de Milão. A estreia no Campeonato Francês é no dia 13 de agosto, contra o Lorient. Neymar foi liberado nesta semana para treinar com os companheiros e a expectativa é que esteja à disposição para jogar em solo japonês.

Na mira do Real Madrid, Kylian Mbappé foi relacionado por Luis Enrique para o duelo com o Havre. O astro francês tem vínculo apenas até o meio de 2024 e não quis acionar a cláusula de renovação automática presente em seu contrato, por isso pode assinar um pré-contrato a partir do fim de 2023.

O cenário faz o PSG considerar vendê-lo na atual janela de transferências para não perder o jogador sem ter um retorno financeiro. A situação tem de ser resolvida até o dia 1º de setembro, data limite para registrar novos jogadores na França.

Uma das novidades da lista de relacionados é o jovem Ethan Mbappé, de 16 anos, irmão de Kylian. Além disso, reforços recém-contratados também foram listados por Luis Enrique. É o caso do zagueiro Milan Skriniar (ex-Inter de Milão), do lateral-esquerdo Lucas Hernández (Bayern de Munique), do volante Manuel Ugarte (ex-Sporting), do meia-atacante Marco Asensio (ex-Real Madrid) e do atacante Lee Kang-In (ex-Mallorca)

