PSG contrata zagueiro francês Abdou Diallo, do Borussia Dortmund

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira em seu site a contratação por cinco anos do zagueiro francês do Borussia Dortmund, Abdou Diallo.

“É uma grande honra me comprometer com um clube tão prestigioso”, comemorou o jogador, citado no comunicado do campeão francês.

A revista alemã Kicker avaliou a operação em 32 milhões de euros (e dois milhões em eventuais bonificações).

Na temporada passada, o capitão da seleção francesa Sub-21 se firmou como titular indiscutível no miolo da zaga do Dortmund (28 partidas de Bundesliga, 7 de Liga dos Campeões).

Sua chegada ao PSG deixou de ser um mistério desde que seu nome não apareceu na lista de 26 jogadores do Borussia Dortmund que viajaram na segunda-feira para os Estados Unidos, onde o clube alemão disputará uma série de amistosos.

Diallo é a quinta contratação do PSG após a chegada dos espanhóis Pablo Sarabia e Ander Herrera além do zagueiro holandês Mitchel Bakker (de 19 anos) e do goleiro polonês Marcin Bulka (que também tem 19).

pgr-dga/fs/gh/mcd/aam

