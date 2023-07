PSG contrata Kang-In Lee, atacante sul-coreano do Mallorca

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2023 - 16:31 Compartilhe

O Paris Saint-Germain e o RCD Mallorca chegaram a um acordo para a transferência para o campeão francês da Ligue 1 do sul-coreano Kang-In Lee, de 22 anos, anunciaram os dois clubes neste sábado.

O jovem asiático chegou ao futebol espanhol em 2011 para jogar na academia do Valencia, clube pelo qual estreou em outubro de 2018 quando ainda não tinha 18 anos.

Com 14 jogos pela seleção sul-coreana e integrante dos “Guerreiros Taeguk” na Copa do Mundo do Catar-2022, eliminados nas oitavas de final pelo Brasil (4-1), Kan-In Lee assinou com o Mallorca em 2021, tendo disputado 73 jogos com a camisa maiorquina, marcando 7 gols.

Esta é a quarta contratação do PSG para a próxima temporada, depois do espanhol Marco Asensio (Real Madrid), do zagueiro eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milão) e do volante uruguaio Manuel Ugarte (Sporting de Portugal).

Na última quarta-feira, o PSG apresentou seu novo treinador, o ex-técnico da seleção espanhola Luis Enrique, que ainda aguarda a chegada de novas contratações e, principalmente, a resolução da situação de sua estrela Kylian Mbappé, que não quer renovar o contrato que termina dentro de um ano, decisão que o clube não aceita. O PSG anunciou que vai vender o atacante neste verão se o contrato com o clube não for renovado.

