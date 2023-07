PSG confirma saída do técnico Christophe Galtier

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 7:09 Compartilhe

O Paris Saint-Germain oficializou nesta quarta-feira (5) a saída do técnico Christophe Galtier, um ano antes do fim de seu contrato, em um comunicado no qual elogia o “profissionalismo” do treinador de 56 anos, que chegou ao clube em 2022.

“Ao final da temporada 2022-2023, Paris Saint-Germain e Christophe Galtier decidiram rescindir o contrato do treinador”, anunciou o clube francês em uma nota que destaca o “profissionalismo e compromisso” do técnico.

O ex-técnico do Saint-Étienne, Lille e Nice deixa o PSG após apenas uma temporada, já que o título da Ligue 1 não foi suficiente para esconder os fracassos na Copa da França e na Liga dos Campeões.

O espanhol Luis Enrique é apontado como o favorito para suceder Galtier.

