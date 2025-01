PSG comprará Kvaratskhelia por 75 milhões de euros, diz jornal

NÁPOLES, 14 JAN (ANSA) – Após expressar seu desejo de deixar o Napoli na atual janela de transferências, o ponta esquerda Khvicha Kvaratskhelia está próximo de ser adquirido pelo Paris Saint-Germain por cerca de 75 milhões de euros.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, um acordo teria sido alcançado ontem (13) durante uma longa reunião entre diretores napolitanos e parisienses. No entanto, ainda falta alguns detalhes para que a transferência seja oficializada.

O periódico italiano ainda mencionou que o georgiano embolsará por temporada cerca 11 milhões de euros, incluindo bônus. O agente do atleta também receberá uma generosa comissão com a troca de clube.

A rádio francesa RMC Sports, por sua vez, indicou que Kvaratskhelia passará por exames médicos ainda nesta semana antes de assinar com o PSG.

Em pouco mais de 100 partidas pelo Napoli, Kvaratskhelia balançou as redes 30 vezes e forneceu 24 assistências, além de ter sido destaque do tricampeonato italiano do clube em 2022/23.

