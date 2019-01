PSG busca pentacampeonato consecutivo da Copa da França

O Paris Saint-Germain inicia a busca pelo pentacampeonato consecutivo da Copa da França, neste domingo, no duelo de 32 avos de final contra o Pontivy, da quinta divisão.

“Minha esposa me disse que voltasse com um duelo contra o PSG, ou que não voltasse”, brincou no mês passado Jérôme Prevost, presidente do modesto clube bretão de Pontivy, sobre o sorteio dos emparelhamentos da competição.

Será um duelo de extremos, no qual Thomas Tuchel aproveitará para dar minutos a jogadores menos habituais no time principal.

O PSG não vai contar com seus jogadores sul-americanos, Edinson Cavani, Neymar, Marquinhos, e Ángel Di María, que receberam férias ampliadas e ficaram isentos do compromisso que inaugura o ano de 2019 do time da capital.

Outros times de destaque também terão confrontos teoricamente cômodos. O Lyon encara o Bourges (3ª divisão), enquanto o Olympique de Marselha enfrenta o Andrézieux (4ª).

O único duelo de times da primeira divisão será entre Toulouse e Nice, no domingo.

As partidas da eliminatória começam nesta sexta-feira com dois jogos de times da Ligue 1. Nantes e Strasbourg enfrentam respectivamente a Châteauroux e Grenoble, ambos da segunda divisão do campeonato francês.

— Programação dos jogos de 32 avos de final da Copa da França, pelo horário de Brasília:

– Sexta-feira:

(17h55) Nantes (1ª) – Châteauroux (2ª)

Grenoble (2ª) – Strasbourg (1ª)

– Sábado:

(10h00) Viry-Châtillon (6ª) – Angers (1ª)

Iris Croix (4ª) – Raon-l’Etape (5ª)

Marignane-Gignac (3ª) – Clermont (2ª)

SC Bastia (5ª) – Concarneau (3ª)

Tours (3ª) – Les Herbiers (4ª)

(12h00) Bergerac (4ª) – Niort (2ª)

Orléans (2ª) – Aiglons Lamentin (6ª/Martinica)

Amiens (1ª) – Valenciennes (2ª)

Lyon-Duchère (3ª) – Nîmes (1ª)

Le Puy Foot 43 Auvergne (4ª) – Nancy (2ª)

Stade Pontivyen (5ª) – Guingamp (1ª)

(17h00 GMT) Red Star (2ª) – Caen (1ª)

Gravelines (6ª) – Villefranche Beaujolais (3ª)

Schiltigheim (4ª) – Dijon (1ª)

Saint-Quentin (5ª) – Metz (2ª)

Sète (4ª) – Limonest (5ª)

(17h55) Bourges (5ª) – Lyon (1ª)

– Domingo:

(11h15) Canet-Roussillon (5ª) – Monaco (1ª)

Andrézieux-Bouthéon (4ª) – Olympique de Marselha (1ª)

Rennes (1ª) – Brest (2ª)

Reims (1ª) – Lens (2ª)

(14h15) Toulouse (1ª) – Nice (1ª)

Entente Sannois SG (3ª) – Montpellier (1ª)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (4ª) – Aurillac (5ª)

Olympique Estrasburgo (7ª) – Saint-Etienne (1ª)

Noisy-Le-Grand (6ª) – Gazélec Ajaccio (2ª)

Longueau (7ª) – Vitré (4ª)

Bordeaux (1ª) – Le Havre (2ª)

(17h45) Pontivy (5ª) – Paris SG (1ª)

– Segunda-feira:

(17h55) Lille (1ª) – Sochaux (2ª)

