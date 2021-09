PSG bate Montpellier e segue invicto após oito rodadas no Francês

A três dias do duelo com Manchester City pela Liga dos Campeões, o líder Paris Saint-Germain chegou à oitava vitória no Campeonato Francês ao derrotar o Montpellier (11º) por 2 a 0, neste sábado, pela oitava rodada da competição.

Jogando em casa e sem contar com os lesionados Lionel Messi e Marco Verratti, o PSG venceu graças aos gols de Idrissa Gueye (14) e Julian Draxler (89).

Por conta deste resultado, o time da capital da França abriu dez pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha, que no domingo entra em campo diante do Lens.

Mais cedo, o lanterna Saint-Etienne sofreu a quinta derrota consecutiva na Ligue 1, desta vez por 3 a 0 em casa para o Nice, que assumiu provisoriamente a 3ª posição na tabela.

Quem também entrou em campo neste sábado foi o atual campeão Lille (8º), que venceu por 2 a 1 o Strasbourg (10º).

— Jogos e resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês:

– Sábado:

Saint-Etienne – Nice 0 – 3

Strasbourg – Lille 1 – 2

Lyon – Lorient 1 – 1

PSG – Montpellier 2 – 0

– Domingo:

(08h00) Bordeaux – Rennes







(10h00) Brest – Metz

Reims – Nantes

Troyes – Angers

(12h00) Clermont-Ferrand FC – Monaco

(15h45) Olympique de Marselha – Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 24 8 8 0 0 22 7 15

2. Olympique de Marselha 14 6 4 2 0 12 5 7

3. Nice 13 7 4 2 1 15 3 12

4. Lorient 13 8 3 4 1 9 8 1

5. Angers 12 7 3 3 1 10 6 4

6. Lens 12 7 3 3 1 11 8 3

7. Lyon 12 8 3 3 2 13 12 1

8. Lille 11 8 3 2 3 11 14 -3

9. Nantes 10 7 3 1 3 10 7 3

10. Strasbourg 10 8 3 1 4 12 13 -1

11. Montpellier 9 8 2 3 3 15 15 0

12. Clermont-Ferrand FC 9 7 2 3 2 10 16 -6

13. Rennes 8 7 2 2 3 9 8 1

14. Monaco 8 7 2 2 3 8 10 -2

15. Reims 7 7 1 4 2 7 8 -1

16. Bordeaux 6 7 1 3 3 10 16 -6

17. Troyes 5 7 1 2 4 7 11 -4

18. Brest 4 7 0 4 3 8 14 -6

19. Metz 3 7 0 3 4 7 15 -8

20. Saint-Etienne 3 8 0 3 5 7 17 -10

bds/pm/iga/lca

Veja também