PSG atropela Montpellier em seu 1º jogo em casa no Francês

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 18:59

O Paris Saint-Germain ‘pós-Mbappé’ impressionou em seu primeiro jogo em casa nesta temporada, com uma goleada por 6 a 0 sobre o Montpellier nesta sexta-feira (23), pela segunda rodada do Campeonato Francês, com destaque para as atuações de Bradley Barcola (dois gols) e João Neves (duas assistências).

À espera dos demais resultados do fim de semana, o PSG, atual campeão, que na primeira rodada venceu o Le Havre por 4 a 1, lidera a classificação com seis pontos e nove gols de saldo.

A torcida no Parque dos Príncipes nem teve tempo de sentir saudades de Mbappé, já que o time parisiense começou com tudo. Barcola (21 anos), lançado por Neves (19 anos), abriu o placar logo aos 4 minutos.

Trocando passes rápidos e com uma pressão impressionante, o PSG não demorou a fazer o segundo, também com assistência de Neves, mas dessa vez para Marco Asensio (24′).

No segundo tempo, o time do técnico Luis Enrique não tirou o pé do acelerador e Barcola (53′) anotou mais um, seu terceiro no campeonato.

Pouco depois, Achraf Hakimi (58′) marcou o quarto aproveitando cruzamento de Nuno Mendes e Warren Zaïre-Emery (18 anos) fez o quinto com um chute rasteiro (60′).

Foi então que Luis Enrique colocou em campo Desiré Doué, contratado há apenas uma semana, mas o ex-jogador do Rennes passou em branco na partida. Enquanto isso, o goleiro Gianluigi Donnarumma evitava que o Montpellier conseguisse seu gol de honra.

Na reta final, o sul-coreano Lee Kang-in, que havia saído do banco de reservas, fechou a goleada do PSG acertando chute de longe no canto (82′).

“Foi uma noite perfeita, foi o retorno ao Parque dos Príncipes depois de longas semanas sem futebol, e fomos completos tanto no ataque como na defesa”, analisou Luis Enrique após a partida.

“Temos um elenco muito completo, versátil e com muita vontade de fazer história”, acrescentou o treinador espanhol.

O Campeonato Francês continua no fim de semana com o vice-campeão Monaco visitando o Lyon no sábado, enquanto o renovado Olympique de Marselha do técnico Roberto De Zerbi tentará sua segunda vitória jogando em casa contra o Reims, no domingo.

— Jogos da 2ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Montpellier 6 – 0

– Sábado:

(12h00) Lyon – Monaco

(14h00) Lille – Angers

(16h00) Saint-Etienne – Le Havre

– Domingo:

(10h00) Lens – Brest

(12h00) Nice – Toulouse

Nantes – Auxerre

Strasbourg – Rennes

(15h45) Olympique de Marselha – Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 6 2 2 0 0 10 1 9

2. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 5 1 4

3. Rennes 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Lille 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Auxerre 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Lens 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Monaco 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Strasbourg 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0

. Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0

11. Montpellier 1 2 0 1 1 1 7 -6

12. Nice 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Angers 0 1 0 0 1 0 1 -1

14. Saint-Etienne 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Reims 0 1 0 0 1 0 2 -2

16. Le Havre 0 1 0 0 1 1 4 -3

17. Lyon 0 1 0 0 1 0 3 -3

18. Brest 0 1 0 0 1 1 5 -4

