PSG arranca empate no fim contra o Rennes (1-1); Mbappé é substituído

A dez dias de enfrentar a Real Sociedad pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain esteve perto de sofrer a segunda derrota da temporada na Ligue 1, mas arrancou o empate com um pênalti nos acréscimos da partida, em que Kylian Mbappé foi substituído no segunda etapa.

O líder da Ligue 1 enfrentou no Parque dos Príncipes, o Rennes (7º), time em grande fase com seis vitórias consecutivas no campeonato francês, depois de um péssimo início de temporada.

Amine Gouiri (33′) colocou os bretões em vantagem num primeiro tempo em que o PSG dominou, mas sem muito perigo diante da baliza adversária.

Apesar de ter escalado seu time titular no ataque, Luis Enrique ficou muito insatisfeito com o jogo ofensivo de sua equipe e mudou toda a linha de frente no segundo tempo: Lee Kang-in, Dembelé, Barcola… e até Mbappé.

Desde o anúncio feito aos seus dirigentes de que deixará o clube no final da temporada, Mbappé foi reserva na partida contra o Nantes e foi substituído neste domingo, algo bastante incomum.

“Isso deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Precisamos nos acostumar a jogar sem Kylian Mbappé”, avisou o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, após o jogo.

Depois de o Rennes ter perdido a chance de garantir a vitória pouco antes do final, com um chute de Bourigeaud para fora, foi o português Gonçalo Ramos quem salvou o PSG: ele sofreu pênalti nos acréscimos e ele se encarregou de converter (90’+5).

“Foi um jogo complicado desde o início. Fomos mais imprecisos que o habitual, menos inspirados, mas não se pode ter precisão todos os dias”, disse o técnico asturiano.

– Monaco e OM vencem –

“Mas gostei da atitude da equipe, até o último minuto”, acrescentou Luis Enrique.

Com o empate, o PSG chega aos 54 pontos e continua com uma ampla vantagem (onze pontos) sobre o Brest, que derrotou o Strasbourg por 3 a 0 no sábado.

No outro duelo de destaque do fim de semana, o Monaco venceu por 3 a 2 na visita ao Lens e recuperou provisoriamente seu lugar no pódio, superando o Nice que não foi além de um empate sem gols em casa contra o lanterna Clermont Ferrand.

O Lille (5º) se distanciou por enquanto da luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao perder neste domingo para o Toulouse (11º) fora de casa.

Por fim, o Olympique de Marselha, com grandes dificuldades durante toda a temporada, venceu o Montpellier por 4 a 1, embora continue no 9º lugar do campeonato, a oito pontos do pódio.

— Resultados da 23ª rodada do campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Metz – Lyon 1 – 2





– Sábado:

Lorient – Nantes 0 – 1

Strasbourg – Brest 0 – 3

– Domingo:

Lens – Monaco 2 – 3

Le Havre – Reims 1 – 2

Nice – Clermont-Ferrand FC 0 – 0

Toulouse – Lille 3 – 1

PSG – Rennes 1 – 1

Olympique de Marselha – Montpellier 4 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 23 16 6 1 54 19 35





2. Brest 43 23 12 7 4 34 18 16

3. Monaco 41 23 12 5 6 44 34 10

4. Nice 40 23 11 7 5 22 15 7

5. Lille 38 23 10 8 5 33 20 13

6. Lens 36 23 10 6 7 30 24 6

7. Rennes 35 23 9 8 6 35 27 8

8. Reims 34 23 10 4 9 30 31 -1

9. Olympique de Marselha 33 23 8 9 6 33 25 8

10. Lyon 28 23 8 4 11 25 35 -10

11. Toulouse 26 23 6 8 9 25 31 -6

12. Nantes 25 23 7 4 12 23 34 -11

13. Strasbourg 25 23 6 7 10 23 35 -12

14. Le Havre 24 23 5 9 9 24 30 -6

15. Montpellier 22 23 5 8 10 25 31 -6

16. Lorient 22 23 5 7 11 31 44 -13

17. Metz 17 23 4 5 14 19 37 -18

18. Clermont-Ferrand FC 17 23 3 8 12 16 36 -20

