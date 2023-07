PSG aposta na renovação e anuncia Cher Ndour, meia italiano de 18 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 11:29 Compartilhe

Em processo de renovação, o Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista italiano Cher Ndour, de 18 anos, que chega sem custos após o fim de seu contrato com o Benfica. A jovem promessa tem apenas um jogo oficial pelo clube português, no qual vinha sendo aproveitado na equipe B. Após assinar contrato até 2028 com o PSG, pode ser emprestado para ganhar experiência.

“Estou bastante emocionado. É uma mistura de sentimentos, mas a felicidade está acima de todos, porque o Paris Saint-Germain é um dos melhores clubes do mundo com tantos jogadores vencedores. Para mim, é uma honra fazer parte dessa nova família”, afirmou o jogador, que atuou inicialmente nas categorias de base do Atalanta, antes de se transferir para o Benfica.

Filho de pai senegalês e mãe italiana, Ndour tem sido convocado para as seleções de base da Itália e atualmente disputa um campeonato europeu sub-19. Apesar de ainda não ter se destacado entre profissionais, já foi comparado a Paul Pogba, em razão de sua versatilidade como meio-campista.

O PSG passa por um momento de renovação em seu elenco. Após perder Messi, que preferiu não renovar para ter uma vida mais tranquila no Inter Miami, nos Estados Unidos, o clube trabalha com a possibilidade de dar adeus a Mbappé, alvo do Real Madrid. O astro francês não acionou a renovação de seu contrato, válido até o meio de 2024, e , caso não seja vendido nesta janela de transferências, pode assinar um pré-contrato a partir do fim deste ano para sair de graça ao fim do vínculo.

Antes de Ndou, cinco jogadores já haviam sido anunciados: Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lee Kang-In e Lucas Hernández. Além disso, o time está sob novo comando, com a chegada do espanhol Luis Enrique para substituir Christophe Galtier.

