PSG anuncia a contratação por empréstimo do atacante argentino Mauro Icardi

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira a contratação por empréstimo de Mauro Icardi. Segundo informações da imprensa europeia, o clube francês poderá pagar pelo atacante argentino, de 26 anos, 70 milhões de euros (cerca de R$ 321 milhões) para a Internazionale de Milão em julho de 2020.

“Gostaria de agradecer o PSG pela confiança que colocou em mim. Vou dar tudo para ajudar o meu novo time a ir o mais longe possível em todas as competições. O Paris se tornou uma potência do futebol internacional, atraindo alguns dos maiores jogadores nos últimos anos. As ambições são altas e tenho certeza de que temos tudo aqui para ir ainda mais longe. Estou realmente ansioso para jogar no Parque dos Príncipes, um estádio famoso por sua beleza e paixão”, disse o jogador, que vai usar a camisa 18.

Apesar de ter contrato com a Inter até 2022, Icardi não tinha mais ambiente na equipe milanesa e nem com o técnico Antonio Conte. No ano passado, o jogador entrou na Justiça contra o clube italiano durante as negociações de renovação de contrato.

Para piorar a situação, em fevereiro, Icardi perdeu a faixa de capitão depois que sua mulher e também empresária, Wanda Nara, provocou polêmica ao criticar diversos jogadores do elenco.

No PSG, Icardi disputará com Mbappé, Cavani e Neymar um lugar no ataque. Di Maria, Sarabia e Choupo-Moting são outras alternativas para o técnico alemão Thomas Tuchel.