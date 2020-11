PSG abre 2 a 0, mas leva virada do Monaco no Francês; Neymar volta a jogar

O Paris Saint-Germain viu sua sequência de sete vitórias no Campeonato Francês ser interrompida nesta sexta-feira ao perder de virada por 3 a 2 para o Monaco, fora de casa, em duelo da 11ª rodada. O time abriu 2 a 0, mas a equipe do principado mostrou poder de reação e assegurou o triunfo com um gol de Cesc Fàbregas no fim da partida, que marcou o retorno de Neymar aos gramados.

Apesar do revés fora de casa, o PSG continua na liderança do campeonato, com 24 pontos em 11 jogos. No entanto, a diferença para o Lille, terceiro colocado, que joga no domingo, pode diminuir a diferença para dois. O Monaco, agora com 20, subiu para a vice-liderança provisoriamente

O duelo foi dividido em dois tempos distintos. Na primeira etapa, o PSG dominou a partida e abriu vantagem de dois gols contando com o talento de Mbappé. O atacante francês abriu o placar aos 25 após passe de Di Maria e ampliou aos 37, em cobrança de pênalti sofrido por Rafinha Alcântara. Depois, ele ainda teve um gol anulado por posição de impedimento.

Mbappé chegou a nove gols na competição e se isolou na artilharia. ele tem 99 pelo Paris Saint-Germain, mas acabou não sendo o protagonista principal da partida. Sua estrela foi ofuscada pela reação do Monaco, que contou com o oportunismo de Kevin Volland, que marcou duas vezes, aos seis e aos 19 minutos, para empatar o jogo.

Aos 35, o atacante alemão foi derrubado dentro da área por Diallo, que acabou sendo expulso. Fàbregas converteu a cobrança e definiu o triunfo dos anfitriões. O veterano meio-campista espanhol entrou na etapa final, bem como o brasileiro Caio Henrique, ex-Fluminense e Grêmio. A dupla foi diretamente responsável pela melhora na produção ofensiva do Monaco.

VOLTA DE NEYMAR – Neymar voltou a atuar 23 dias após a lesão no músculo adutor da perna esquerda sofrida no duelo contra o Basaksehir, da Turquia, pela Liga dos Campeões, que o tirou dos dois compromissos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias.

O astro começou no banco e entrou em campo no lugar de Di Maria, aos 15 minutos da segunda etapa, quando o PSG vencia por 2 a 1. Ele se movimentou bastante e buscou o jogo, mas errou mais do que o habitual e pouco contribuiu. Sua chance mais perigosa foi uma cobrança de falta defendida com tranquilidade pelo goleiro Mannone.

