PSDB rejeita pedido de expulsão de Datena por cadeirada em Pablo Marçal

O PSDB comunicou a seus filiados nesta segunda-feira, 23, que recusou, por unanimidade, o pedido de expulsão do apresentador de TV José Luiz Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo, do partido. Após o episódio da cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, em 15 de setembro, 41 filiados solicitaram ao partido a expulsão do jornalista.

Segundo os signatários do documento, a agressão configurava uma infração às normas da sigla. “Somente com uma ação firme e clara contra esse tipo de comportamento poderemos preservar o legado de responsabilidade social, bom senso e equilíbrio que o PSDB sempre defendeu”, diz um trecho da petição.

A recusa do pedido pela Executiva municipal da legenda é de quinta-feira, 19, e foi oficializada nesta segunda. Segundo Guilherme Ruiz Neto, advogado do PSDB paulista, “se firmou o entendimento de que Datena agiu em legítima defesa para repelir a injusta agressão perpetrada por Pablo Marçal”.

Durante o programa da TV Cultura, o candidato do PRTB provocou Datena com insinuações de que o tucano cometeu abuso sexual. O processo ao qual o empresário e influenciador se referia está extinto na Justiça, não havendo condenação pelo caso. Nesta segunda-feira, durante sabatina realizada pelo SP1, da TV Globo, o candidato do PSDB disse que não se arrepende de ter dado uma cadeirada no adversário, mas prometeu não repetir o ato de violência contra o ex-coach.

Apesar do respaldo de dirigentes tucanos, o apoio a Datena não é unânime entre filiados da sigla. A decisão de ter ou não um candidato próprio ou de apoiar a candidatura à reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), dividiu o partido ao longo do primeiro semestre e levou a uma debandada de todos os vereadores do partido na Câmara Municipal de São Paulo.

Desde o anúncio da pré-candidatura de Datena, em junho, a insatisfação desta ala do partido se intensificou. O grupo resistente em ter o apresentador como candidato a prefeito era liderado por Fernando Alfredo, ex-presidente municipal do PSDB.

Em uma tentativa de obstruir a indicação de Datena, Alfredo chegou a se lançar como pré-candidato à Prefeitura. O movimento não foi bem sucedido e o ex-presidente do diretório paulistano foi expulso da sigla.