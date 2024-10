PSDB reafirma apoio a Nunes em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 18:58 Para compartilhar:

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 14, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) reafirmou apoio ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na disputa do segundo turno das eleições municipais. Nunes compete o cargo com Guilherme Boulos (Psol), com votação marcada para o dia 27 de outubro.

O anúncio veio após José Luiz Datena (PSDB), candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, declarar apoio a Boulos. No último sábado, 12, o tucano divulgou em vídeo à Folha de S. Paulo que votaria no psolista na segunda etapa da corrida. “Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos”, alegou.

De acordo com a nota publicada pela sigla, a decisão de apoiar o atual prefeito foi tomada ainda no dia da votação, 6, uma vez que o adversário do emebedista seria “um representante do lulopetismo, do extremo e da radicalização”.

Já Covas Neto, presidente da federação PSDB – Cidadania em São Paulo, disse ao site IstoÉ que o partido deveria “liberar seus filiados” e que “embora o apoio a Nunes seja compreensível a nível nacional, deveria respeitar o contexto local”. A reportagem também procurou o apresentador José Luiz Datena, mas não houve retorno.

Guilherme Boulos e Ricardo Nunes disputaram a primeira fase das eleições municipais e avançaram para o segundo turno, na competição mais acirrada dos últimos 12 anos. Datena, que concorreu pelo PSDB, somou 1,8% dos votos válidos – configurando o pior resultado do partido em eleições para prefeito de São Paulo.

Leia a nota na íntegra:

“O PSDB reafirma que a recomendação de voto do partido no segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo é em Ricardo Nunes, do MDB. A deliberação foi tomada logo após o fechamento das urnas em 6 de outubro, e com a definição de que o adversário de Nunes é um representante do lulopetismo, do extremo e da radicalização que sempre combatemos. Por coerência histórica, o PSDB não poderia deixar de indicar neste segundo turno a candidatura do prefeito Ricardo Nunes.”