PSDB confia em Datena e deve investir em Segurança Pública para alavancar apresentador

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 10/06/2024 - 15:11

A cúpula do PSDB está confiante na candidatura do apresentador José Luiz Datena para a disputa pela prefeitura de São Paulo neste ano. Interlocutores da legenda afirmaram à ISTOÉ que não acreditam em desistência e que Datena está empenhado com a campanha.

No começo, parte da cúpula tucana admitiu preocupação com a possibilidade de o jornalista abdicar da candidatura. Chamada internamente de ‘dissídio Datena’, a renovação com a Band provocou ao menos cinco desistências do apresentador nos últimos anos.

Na avaliação de líderes, a questão está superada. Há conversas avançadas, inclusive, para o lançamento da candidatura ainda nesta semana. A data ainda não está decidida.

Internamente, a cúpula tucana vê a chance de crescimento de Datena no assunto em que o apresentador é ‘expert’: a segurança pública. O partido quer investir no tema para alavancar o pré-candidato nas pesquisas.

Entre os chefes da legenda, a avaliação é que propostas para a Cracolândia e o foco na segurança da região central da cidade podem favorecer o jornalista. O plano de governo não está pronto, mas deve ser definido até o fim deste mês.

O partido ainda avalia a campanha do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como desorganizada. A cúpula acredita que as disputas pelo lugar de vice na chapa têm atrapalhado o prefeito e que Datena poderia surfar nesta onda.