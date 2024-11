PSD vai apoiar Alcolumbre para presidência do Senado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 18:48 Para compartilhar:

O PSD apoiará Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na próxima eleição para a presidência do Senado, que será disputada em fevereiro de 2025. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 12, pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), líder da legenda na Casa, após uma reunião dos pessedistas.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que havia se lançado pré-candidata ao cargo, confirmou que a sigla definiu internamente a decisão de não ter candidatura própria em publicação nas redes sociais.

Com o endosso da bancada de 15 senadores do partido, a maior da Casa, Alcolumbre ampliou o favoritismo para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e retornar ao cargo que ocupou entre 2019 e 2021.

Nas últimas semanas, ele ganhou os apoios de bancadas à direita, casos de PP e PL, e à esquerda, com PSB e PDT. O PT do presidente Lula também deve se somar ao palanque do amapaense, que precisa dos votos de 41 dos 81 integrantes da Senado para se eleger.