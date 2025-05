PSD sufoca PSDB em ofensiva por governadores e prepara mais uma filiação

O PSD deve completar sua ofensiva contra o PSDB e filiar o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nas próximas semanas. A informação foi confirmada à IstoÉ por membros da Executiva da legenda e por aliados de Riedel.

Ao ser confirmada, a filiação será a terceira ida de um governador tucano para o partido de Gilberto Kassab neste ano. Em março, Raquel Lyra, de Pernambuco, fez a troca; no início de maio, foi a vez de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

+Como fica a divisão de poder no Congresso após fusões e federações de partidos

Aliados de Riedel acreditam que a filiação deve acontecer até meados de junho, mirando a reeleição para o comando do estado. Os termos devem ser parecidos com os de Leite e Lyra, com o governador assumindo protagonismo na articulação regional nas eleições de 2026.

A troca fará com que o PSDB, que governou o país por oito anos (com Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002) deixe de ter governadores, aprofundando a crise que fez se encaminhar uma fusão com o Podemos. Já o PSD saltará de dois para cinco mandatários estaduais.

Além de Riedel, Kassab ainda negocia a filiação de Paulo Dantas, de Alagoas. O governador está no MDB, mas deve deixar o partido após pavimentar a escolha de seu sucessor no cargo. Seu preferido é Renan Filho, atual ministro dos Transportes e filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL).