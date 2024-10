PSD é o que mais elege prefeitos de capitais no primeiro turno; partido de Bolsonaro terá nove candidatos no segundo turno

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 06/10/2024 - 23:40 Para compartilhar:

O PSD foi o partido a eleger mais prefeitos em primeiro turno nas capitais brasileiras neste domingo, 6, com três mandatários. Em seguida, MDB, PL e União Brasil fizeram dois prefeitos cada.

O PSB e o Republicanos elegeram um chefe de Executivo em capital. As demais legendas não tiveram êxito no primeiro turno desses pleitos.

Veja a lista de mandatários eleitos em primeiro turno nas capitais:

BOA VISTA

Arthur Henrique (MDB) – 75,18% dos votos válidos

FLORIANÓPOLIS

Topázio (PSD) – 58,49% dos votos válidos

MACAPÁ

Dr. Furlan (MDB) – 85,07% dos votos válidos

MACEIÓ

JHC (PL) – 83,26% dos votos válidos

RECIFE

João Campos (PSB) – 78,11% dos votos válidos

RIO BRANCO

Tião Bocalom (PL) – 54,82% dos votos válidos

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes (PSD) – 60,47% dos votos válidos

SALVADOR

Bruno Reis (União) – 78,63% dos votos válidos

SÃO LUÍS

Eduardo Braide (PSD) – 70,00% dos votos válidos

TERESINA

Silvio Mendes (União) – 52,27% dos votos válidos

VITÓRIA

Lorenzo Pazolini (Republicanos) – 56,22% dos votos válidos

Segundo turno

Em nove das 15 capitais em que ninguém conquistou maioria dos votos válidos neste domingo, haverá um concorrente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disputando em 27 de outubro. Neste cenário, a sigla que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados pode também liderar na administração de capitais.

Em seguida, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá quatro de seus filiados no segundo turno nesses municípios, mesmo número do União Brasil.

O MDB terá três nomes nos pleitos; Podemos, PP e PSD têm dois cada; PMB (que nem sequer possui bancada no Congresso), PDT, PSOL e Avante estarão no segundo turno de uma capital cada.

Veja a lista das capitais que terão segundo turno:

ARACAJU

Emilia Correa (PL) – 41,62% dos votos válidos

Luiz Roberto (PDT) – 23,86% dos votos válidos

BELÉM

Igor (MDB) – 44,89% dos votos válidos

Delegado Eder Mauro (PL) – 31,48% dos votos válidos

BELO HORIZONTE

Bruno Engler (PL) – 34,38% dos votos válidos

Fuad Noman (PSD) – 26,47% dos votos válidos

CAMPO GRANDE

Adriane Lopes (PP) – 31,66% dos votos válidos

Rose Modesto (União) 29,56% dos votos válidos

CUIABÁ

Abilio (PL) – 39,61% dos votos válidos

Lúdio (PT) – 28,31% dos votos válidos

CURITIBA

Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51% dos votos válidos

Cristina Graeml (PMB) 31,17% dos votos válidos

FORTALEZA

André Fernandes (PL) – 40,20% dos votos válidos

Evandro Leitão (PT) – 34,33% dos votos válidos

GOIÂNIA

Fred Rodrigues (PL) – 31,14% dos votos válidos

Mabel (União) – 27,66% dos votos válidos

JOÃO PESSOA

Cicero Lucena (PP) – 49,16% dos votos válidos

Marcelo Queiroga (PL) – 21,77% dos votos válidos

MANAUS

David Almeida (Avante) – 32,15% dos votos válidos

Capitão Alberto Nero (PL) – 24,95% dos votos válidos

NATAL

Paulinho Freire (União) – 44,08% dos votos válidos

Natália Bonavides (PT) – 28,45% dos votos válidos

PALMAS

Janad Valcari (PL) – 39,22% dos votos válidos

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 32,42% dos votos válidos

PORTO ALEGRE

Sebastião Melo (MDB) – 49,72% dos votos válidos

Maria do Rosário (PT) – 26,28% dos votos válidos

PORTO VELHO

Mariana Carvalho (União) – 44,53% dos votos válidos

Léo Moraes (Podemos) – 25,65% dos votos válidos

SÃO PAULO

Ricardo Nunes (MDB) – 29,49% dos votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL) – 29,06% dos votos válidos