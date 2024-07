PSB homologa nome de Tabata Amaral como candidata à prefeitura de SP

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/07/2024 - 11:17 Para compartilhar:

O PSB homologou neste sábado, 27, a candidatura da deputada federal Tabata Amaral à prefeitura de São Paulo. A confirmação aconteceu durante a convenção do partido na Zona Norte da capital paulista.

Tabata mira a candidatura à prefeitura desde 2022, e focou na tentativa de alavancar o nome para o eleitorado. A tendência, segundo a campanha, é manter a estratégia até o início dos debates.

Tabata ainda deixou em aberto o nome do vice. A decisão deve ser tomada até o dia 5 de agosto.

Nos bastidores, Tabata admite a espera pelo PSDB, que lançou o apresentador José Luiz Datena como candidato. Datena era cotado como vice da deputada, mas recuou após as boas colocações nas pesquisas de intenção de voto.

Na avaliação da campanha, há grandes chances de desistência do tucano e, com isso, a legenda migraria para a campanha do PSB. Alguns membros da legenda admitem que o partido será importante para alavancar o tempo de TV de Tabata.

A convenção contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

Além de Tabata, o partido homologou a candidatura de 56 candidatos à Câmara dos Vereadores.