PSB formaliza apoio a Hugo Motta para presidência da Câmara com presença de João Campos

O PSB formalizou nesta terça-feira, 5, o apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. O partido antes sinalizava uma composição com Elmar Nascimento (União-BA), que deve desistir oficialmente da disputa.

O anúncio ocorreu na sede da sigla em Brasília, com a presença do prefeito do Recife (PE), João Campos, do líder da legenda na Câmara, Gervásio Maia (PB), do presidente nacional, Carlos Siqueira, e da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), além do próprio Motta.

O PSB havia indicado apoio a Elmar devido a alianças nas eleições municipais. O União Brasil endossou a reeleição de João Campos em Recife e a candidatura de Duarte Jr. (PSB) à prefeitura de São Luís (MA) – o primeiro ganhou e o segundo acabou perdendo a disputa.

Líder do PSB, Gervásio Maia é próximo a Hugo Motta e defendia desde setembro o embarque do partido na candidatura do líder do Republicanos. João Campos, por outro lado, queria manter o acordo com Elmar. A avaliação agora é que não há mais motivos que impeçam a migração do apoio.