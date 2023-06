PSB de Minas se irrita com viagem de ministro França e agenda com bolsonarista

Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França tem agenda intensa nesta quinta-feira em Minas Gerais em visitas a aeroportos da capital e interior. Passará por Governador Valadares, Conselheiro Lafayte e a capital BH. E ali mora um perigo para ele.

Socialistas estão irritados porque França não teria avisado ao partido da visita – uma praxe mantida entre políticos que preza a boa relação , em especial se tratando do próprio partido do inquilino da Esplanada. Para piorar a situação, França vai circular em companhia do senador bolsonarista Carlos Viana (Podemos) , e de um deputado filho do senador, eleito pelo PL mineiro.

Em nota à Coluna no início desta noite, a assessoria do ministro informou que ele convidou , na terça, dois dirigentes do PSB local – Mário Assad, Presidente Estadual do PSB, e Saraiva Felipe, presidente da Fundação João Mangabeira no Estado.

Eles , no entanto, não vão compor a comitiva do ministro pelas cidades supracitadas, grupo este que tem boa parte de bolsonaristas e alguns parlamentares da base do Governo federal. E expoentes do PSB de Minas reclamam que não foram informados da agenda tampouco convidados.

