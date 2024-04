Prudente e Votuporanguense empatam na primeira final da Série A3 Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 23:15 Para compartilhar:

Em um jogo movimentado e emocionante, Grêmio Prudente e Votuporanguense empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, pelo primeiro jogo final da Série A3 do Campeonato Paulista. O confronto foi realizado em Presidente Prudente e agora o campeão vai ser conhecido no jogo da volta, marcado para a cidade de Votuporanga, no próximo sábado, a partir das 18 horas.

Quem vencer ficará com o título, embora os dois times já tenham garantido o acesso para a Série A2 em 2025. Eles vão ocupar as vagas dos dois rebaixados: Monte Azul e Comercial, de Ribeirão Preto. Mais de 11 mil torcedores foram ao Prudentão e a expectativa é de casa cheia também no jogo de despedida no Estádio Plínio Marin.

O visitante saiu na frente logo aos sete minutos com Wendel Jr, obrigando o time da casa correr bastante para empatar, com Maranhão, aos 41. No segundo tempo, o Prudente foi melhor e virou o placar com Marcondele, aos 22. O Votuporanguense não se entregou e buscou o empate com Isaac, aos 36, para depois se fechar na defesa e segurar o resultado.