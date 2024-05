Próximos dias em São Paulo devem ser marcados por frio, tempo seco e sem previsão de chuva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 13:37 Para compartilhar:

Os próximos dias devem ser marcados por frio, tempo seco e sem previsão de chuva na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento da Prefeitura de São Paulo (CGE), devem se manter as temperaturas baixas, com madrugadas e noites ainda frias, mas com elevação gradativa da temperatura durante as tardes.

Em razão da onda de frio, a Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde terça-feira, 28.

Na quarta-feira, 29, o CGE disse ter registrado a menor mínima média na cidade, com 9,8°C. Antes, a menor mínima do ano registrada pelo órgão municipal havia ocorrido em 19 de abril, com 13,3°C de média na cidade.

A sexta-feira, 31, começou com uma madrugada de céu nublado, termômetros na marca dos 11,1°C e sensação de frio, principalmente no extremo sul da cidade. Não há previsão para chuva.

No sábado, 1º, as condições meteorológicas se mantêm estáveis e sem previsão de chuva. O CGE estima que a madrugada deve registrar termômetros em torno dos 12°C. Os porcentuais de umidade declinam um pouco mais, com valores mínimos ao redor dos 45%.

“Nas primeiras horas da manhã há probabilidade de formação de nevoeiro localizado, o que poderá afetar temporariamente a visibilidade nas rodovias e aeroportos”, alerta o CGE.

Já o domingo, 2, promete ser ensolarado e com ligeira elevação das temperaturas, mas ainda com sensação de frio, principalmente entre o fim da madrugada e o amanhecer. A máxima deve ser de 23ºC.

Na segunda-feira, 3, a máxima deve atingir 24ºC, já na terça-feira, 4, o dia deverá ser bastante nublado com garoa, fazendo a máxima ser de apenas 18ºC.

Na quarta-feira, 5, a previsão é de termômetros variando entre 14ºC e 21ºC, com a presença de sol entre nuvens.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC;

Sábado: entre 11ºC e 21ºC;

Domingo: entre 13ºC e 23ºC;

Segunda-feira: entre 13ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;

Quarta-feira: entre 14ºC e 21ºC;

Quinta-feira: entre 14ºC e 24ºC.

Segundo a Meteoblue, a partir da próxima quinta-feira, 6, a temperatura máxima deve subir um pouco, chegando aos 26ºC entre 9 e 10 de junho.

Operação Baixas Temperaturas na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo retomou na segunda-feira, 27, a Operação Baixas Temperaturas (OBT), acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C ou menos.

Ao menos dez tendas foram montadas em pontos estratégicos das cinco regiões da cidade para atendimento e acolhimento da população em situação de rua ou vulnerabilidade.

Abrigo Solidário para pessoas em situação de vulnerabilidade

O abrigo solidário também foi montado na Estação Pedro II do Metrô para a população em situação de rua, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O atendimento começa às 19 horas e o local fecha às 8h do dia seguinte.