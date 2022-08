Próximos dados vão determinar alta de juros de setembro, diz dirigente do Fed

Estadão Conteúdo 26/08/2022 - 11:22 Compartilhe

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira, 26, que os dados econômicos das duas próximas semanas irão determinar a próxima alta de juros do Fed, em setembro.

Em entrevista à Bloomberg TV em Jackson Hole (Wyoming), onde o Fed realiza seu simpósio anual, Bostic disse que se inclinará para uma alta de 75 pontos-base no próximo mês se os dados vierem fortes. Citando números do PCE, que hoje mostraram desaceleração da inflação nos EUA, Bostic acrescentou que apoiará um aumento de 50 pontos-base se os dados vierem fracos.

Como afirmou mais cedo à CNBC, Bostic repetiu esperar ver que os juros subam mais 100 a 125 pontos-base. Atualmente, os juros básicos dos EUA estão na faixa de 2,25% e 2,50%.

Bostic disse também esperar que o Fed chegue ao fim do ciclo de aperto monetário “antes cedo do que tarde” e previu que as taxas permanecerão em nível elevado por “um longo tempo”.

Ele, que não é membro votante do Fed este ano, disse ainda acreditar haver chances que a taxa de inflação nos EUA volte a se acelerar, apesar dos recentes sinais de arrefecimento.