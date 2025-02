Próximo voo com repatriados dos EUA será mais curto e vai pousar em Fortaleza

O Governo Federal informou na manhã desta quinta-feira, 6, que o próximo voo com repatriados dos Estados Unidos terá um novo trajeto, o que reduzirá o tempo total de viagem, e irá pousar em Fortaleza (CE).

Este novo voo, agendado para esta sexta-feira, 7, é o segundo com deportados brasileiros em 2025. No primeiro tinham 88 passageiros, pousou em Manaus (AM) e seguiu para Confins (MG). A viagem teve repercussão negativa por conta do tratamento dado pelo governo norte-americano, pois as pessoas chegaram algemadas ao Brasil.

Segundo o Governo Federal, por ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova leva de repatriados deve embarcar em Alexandria, Luisiana (EUA), e ser acompanhada pelo diplomata do Consulado-Geral em Houston. “Após breve escala técnica em Porto Rico, a aeronave seguirá diretamente até Fortaleza, onde chegará na tarde da sexta-feira. Em caráter excepcional, a FAB disponibilizará aeronave para o deslocamento até Belo Horizonte”, explicou.

“Nos dois aeroportos, a Polícia Federal fará operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária. Em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os brasileiros repatriados”, completou.

Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um Posto de Acolhimento voltado aos repatriados, para que eles tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e demais canais para conseguirem entrar em contato com os familiares e obterem orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.