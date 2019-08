Próximo Plano Safra terá crédito para inovação tecnológica, diz Camargo

São Paulo, 26 – O Ministério da Agricultura planeja destinar recursos do crédito rural para inovação tecnológica no próximo Plano Safra 2020/21, “inclusive para aquisição de softwares”, disse o secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, que participou pela manhã do II Seminário INTL FCstone. “Hoje já temos linhas ligadas à inovação no Plano Safra 2019/20, mas pretendemos ampliar essas linhas no próximo ciclo”, disse o secretário.

Ele adiantou que nos próximos dias o Ministério da Agricultura deve se reunir com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para discutir o tema. Entre os temas a serem abordados, está a exigência atual de que, dentro de linhas subsidiadas operadas pelo BNDES, deve haver uma porcentagem mínima de tecnologia brasileira, o que impediria a inovação por meio de softwares e tecnologias importadas.

De todo modo, ele foi categórico ao afirmar que “certamente” no Plano Safra de 2020/21 haverá “linhas de financiamento consolidadas para tecnologia, inclusive para compra de softwares”.