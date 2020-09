Próximo de acerto com goleiro, Chelsea quer reforçar meio de campo Edouard Mendy está próximo de acerto com clube londrino, apesar do Rennes ter recusado primeira oferta. Declan Rice e Boubakari Soumaré são as opções para o meio de campo

Próximo do acerto com o goleiro Edouard Mendy, o Chelsea ainda quer reforçar o meio de campo e tem Declan Rice como prioridade. No entanto, caso o jovem do West Ham não seja comprado, os Blue podem ir atrás de Boubakary Soumaré, do Lille, para a próxima temporada, de acordo com informações do “The Athletic”.

Como a janela de transferências só fecha no próximo dia cinco de outubro, a equipe de Frank Lampard quer contratar um volante para substituir Kanté, cotado para deixar o clube. O setor carece de peças consistentes para o treinador inglês, uma vez que Jorginho também não o agrada e já esteve envolvido em especulações para voltar ao futebol italiano.

Tanto a posição de goleiro quanto a de volante são as duas últimas prioridades para a montagem do elenco que já contratou Timo Werner, Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz, Malang Sarr e Ziyech nesta temporada. No entanto, o Chelsea ainda deve fazer uma nova oferta por Mendy, após o Rennes recusar a primeira proposta, e definir o alvo para o meio de campo.

