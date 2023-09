Proximidade de rebaixamento no Brasileirão não assusta Dorival: ‘Toda atenção é para domingo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 0:59 Compartilhe

A derrota para o Fortaleza aproximou o São Paulo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Junior admitiu preocupação com esta situação, mas afirmou que a atenção está toda voltada para domingo para a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo, no Morumbi.

“Trata-se de um risco programado. Estamos perto de uma conquista histórica para o clube. Por isso tivemos um pensamento, colocamos em prática, depois de apresentar para a diretoria”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

“Poderíamos ter obtido resultados melhores no Brasileiro. Vamos em busca da recuperação desses pontos a partir da semana que vem”, disse Dorival. “Estamos condicionando este grupo desde quando assumi em 20 de abril para conseguir títulos. Sabemos que em algum momento o São Paulo vai ser recompensado pelo trabalho que está sendo feito aqui dentro por diretoria, jogadores e funcionários do clube. Vamos nos entregar de corpo e alma. Vamos enfrentar um dos melhores adversários sul-americanos. Será um grande desafio.”

Dorival revelou que os próprios jogadores apontam erros cometidos no passado, como a virada sofrida diante do Palmeiras na final do Paulistão, para que no domingo tudo seja feito da melhor forma. “Estamos atentos a todos os detalhes. Até mesmo com a onda de calor, pois estamos hidratando o grupo há dez dias”, disse o técnico, referindo-se ao clima quente previsto para o horário do jogo de domingo.

No Brasileiro, o São Paulo soma oito jogos sem vitória. Está em 13º lugar, com 28 pontos, apenas quatro acima do santos, o primeiro time na zona de rebaixamento.

