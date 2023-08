Província italiana financiará projeto para minorias no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 10:01 Compartilhe

BOLZANO, 18 AGO (ANSA) – A província autônoma de Bolzano, no extremo-norte da Itália, anunciou nesta sexta-feira (18) que financiará 37 novos projetos de cooperação para o desenvolvimento conduzidos por 32 organizações em 25 países, incluindo no Brasil.

Ao todo, será destinado um total de 1,6 milhão de euros para os projetos, cuja duração será de um ano. No Brasil, o projeto aprovado apoiará medidas para defender os direitos humanos de minorias.

As iniciativas também incluem medidas para melhorar o cultivo de café na Tanzânia, criar um sistema tecnológico inovador para monitorar as redes de água em Gaza.

O financiamento também beneficiará projetos no Nepal, Bolívia e nos território autônomos palestinos. “O objetivo da cooperação para o desenvolvimento da região de Alto Ádige é apoiar as populações dos países parceiros para que tenham uma vida o mais independente e autodeterminada possível”, explicou o presidente do conselho provincial, Arno Kompatscher, responsável pelas relações com o exterior e para a cooperação para o desenvolvimento.

De acordo com ele, muitas das colaborações com as associações da região italiana que operam nesta área “já existem há anos e podem demonstrar um sucesso considerável na luta contra a pobreza e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas”.

“Tudo isto vai ao encontro das iniciativas para o ‘Dia Mundial da Ajuda Humanitária’ que se celebra amanhã, 19 de agosto. Além de apoiar os projetos de organizações, a província também realiza seus próprios projetos”, acrescentou.

Segundo Kompatscher, em Uganda e Tanzânia, o Alto-Ádige, juntamente com os parceiros Euregio Tyrol e Trentino, está implementando um programa transfronteiriço integrado para o desenvolvimento regional, melhorando a agricultura e a segurança alimentar, preservando o meio ambiente e os ecossistemas e melhorando a gestão de resíduos”. (ANSA).

