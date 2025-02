Província canadense proíbe contratos com empresas americanas e rompe acordo com Starlink

Em reação às tarifas impostas por Trump, Ontário bane companhias dos EUA de prestarem serviços ao governo, entre outras medidas retaliatórias. Decisão afeta Starlink de Elon Musk.A província canadense de Ontário, a mais populosa do país, proibiu nesta segunda-feira (03/02) que empresas americanas participem de licitações ou celebrem contratos governamentais. A medida é uma retaliação às novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos do Canadá.

"Ontário não fará negócios com indivíduos empenhados em destruir nossa economia", disse o governador de Ontário, Doug Ford, no X. "As empresas sediadas nos EUA agora perderão dezenas de bilhões de dólares em novas receitas. Elas só têm a culpar o presidente Trump."

A província, considerada o motor econômico do Canadá, também vai romper um acordo bilionário que tinha com a Starlink, empresa de Elon Musk. Ford disse que estava "rasgando" um contrato de 100 milhões de dólares canadenses (R$ 402,6 milhões) com a companhia de tecnologia, assinado em novembro, para fornecer serviços de internet a 15 mil residências e empresas em regiões remotas do norte de Ontário.

Os satélites da Starlink deveriam começar a transmitir serviços de Internet no local a partir de junho. Musk atua como conselheiro próximo de Trump e foi nomeado chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental dos EUA.

Bebidas americanas serão impactadas

As lojas de bebidas de Ontário também começaram a retirar das prateleiras cervejas, vinhos e destilados dos EUA, por indicação de Ford.

A distribuidora Liquor Control Board of Ontario, estatal administrada pelo governo da província, é uma das maiores compradoras individuais de álcool do mundo, abastecendo suas próprias lojas, bem como restaurantes, bares e outros varejistas locais da província.

A empresa vende anualmente quase 1 bilhão de dólares canadenses (R$ 4 bilhões) em bebidas produzidas nos EUA, e tem o monopólio da distribuição de álcool em Ontário. Várias outras províncias canadenses, como Québec, Nova Escócia e Colúmbia Britânica, fizeram o mesmo.

Tarifas entram em vigor na terça-feira

Antes, o presidente americano conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sobre a barreira tarifária, e afirmou nas redes sociais que ambos conversariam novamente no fim do dia. Trump tem repetido que o Canadá se beneficia de subsídios americanos.

A partir desta terça-feira, praticamente todas as importações canadenses serão taxadas em 25%, exceto o petróleo, que terá uma sobretaxa de 10%.

Trump diz que as sobretaxas – que ele também havia imposto ao México – permanecerão em vigor até que o Canadá faça mais para combater a imigração ilegal e o contrabando de fentanil na fronteira.

A medida não tem precedentes, sobretudo porque desde 2018 os três países mantêm o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), de livre comércio continental.

gq/av (Reuters, AFP)