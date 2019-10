Provável titular contra o Atlético-MG, Galhardo celebra oportunidade no Grêmio

Ao sair de campo após a vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Ceará, o veterano Léo Moura revelou que, em razão do desgaste físico, pediria um descanso para o técnico Renato Gaúcho no confronto seguinte diante do Atlético-MG, marcado para este domingo, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ausência de Léo Moura e também de Leonardo Gomes, que segue em recuperação de lesão, abre a oportunidade para Rafael Galhardo jogar na lateral direita. O provável titular contra o Atlético-MG celebrou a chance e prometeu se entregar em campo pelo time gaúcho.

“Mais uma oportunidade que aparece, que pode surgir. Desde que eu cheguei aqui, sempre falei que todos deveriam estar preparados. O Léo Moura vem de uma sequência de dois jogos, acredito que ele deva ficar de fora (contra o Atlético-MG), até pelo desgaste. Se o Renato optar pela minha presença em campo, vou sempre dar o meu máximo para poder ajudar o Grêmio”, disse Galhardo em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Além de Léo Moura, Maicon e Diego Tardelli também podem ser preservados. A ideia é evitar lesões dias antes do duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo. No jogo de ida deste mata-mata, em Porto Alegre, deu empate em 1 a 1.

O Grêmio soma 38 pontos e está na sétima colocação. O time tricolor tem a mesma pontuação de seu arquirrival Internacional e só não integra o grupo dos seis primeiros colocados que se classificam à Copa Libertadores porque tem uma vitória a menos (11 contra 10).

Portanto, a ideia nesta rodada é vencer o Atlético-MG e entrar no G6. Mas o duelo não deve ser fácil. É possível que o adversário mineiro mantenha o esquema com três zagueiros e dificulte a vida do setor ofensivo gremista.

“É uma equipe perigosa, com grandes jogadores. Passa por um momento ruim, mas é de muita qualidade e vamos enfrentar dificuldade. Equipe que se fecha muito, tendo três zagueiros, o meio fica mais fechado. Precisamos abrir o jogo”, analisou Galhardo.