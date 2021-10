Provas marcam último dia de Simpósio de Segurança do Navegador Amador 17ª edição do evento terminou após três dias de atividades no Yacht Club de Ilhabela; Foram realizadas provas para Arrais, Mestre e Capitão

O XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador terminou, neste domingo, com a realização das provas de Arrais, Mestre e Capitão, realizadas em Ilhabela, no litoral Norte de São Paulo. Nos últimos três dias, os participantes tiveram ações práticas na água no chamado “Dia de Mar” e palestras de instruções e conhecimento teórico.

O Simpósio, realizado pelo Yacht YCI, em parceria com a Marinha, conta com o apoio da Prefeitura de Ilhabela e a organização da Full Time Eventos e Turismo e é voltado para velejadores, navegadores, marinheiros e pessoas relacionadas ao meio náutico. A prova, com duração máxima de quatro horas e meia, testou o conhecimento dos participantes com questões direcionadas e coordenadas pela Marinha do Brasil.

-O dia das provas é muito importante! Através da avaliação podemos conhecer as condições dos futuros capitães amadores, mestres e e arrais. A prova serve também para que eles mostrem o seu conhecimento para realizar suas funções no futuro. As avaliações são aplicadas com muito cuidado para que a pessoa entre no mar com conhecimento e segurança- comentou o Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira.

-O dia de hoje foi uma conclusão do nosso trabalho! É a habilitação dos amadores que participaram do Simpósio. Torcemos para que todos tenham um bom desempenho para fazer ótimas navegações e o uso do mar de forma consciente. Para nós é muito satisfatório chegar no dia das avaliações após provas práticas palestras. Acredito que todos alunos irão sair do Simpósio mais cautelosos, preparados e felizes- contou Marcello de Souza, coordenador técnico do Dia de Mar.

Os participantes tiveram suas provas corrigidas no Yacht Club de Ilhabela logo após a realização das avaliações e os que passaram puderam tirar a carteira no ato. Foi pré-requisito para o exame de Mestre Amador que o candidato seja Arrais Amador. E os inscritos para a avaliação de Capitão devem possuir a licença de Mestre Amador.

