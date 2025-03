Prova do Líder desta quinta terá um emparedado direto no ‘BBB 25’

A Prova do Líder desta quinta-feira, 27, contará com uma surpresa “desagradável” para os brothers do BBB 25: um deles cairá direto no Paredão. O aviso foi dado pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, no dia anterior à dinâmica.

“Assim que a prova acabar, já vamos ter uma pessoa no Paredão”, disse. Tadeu Schmidt completou que dará mais detalhes sobre como será o “emparedamento” nesta quinta.

Além de colocar um brother na eliminação, a prova decidirá o próximo líder do reality. A atual líder, Renata, ganhou a prova de sorte na última sexta, 21, contra outros participantes.

João Gabriel, entretanto, foi barrado da prova pelo líder anterior, Guilherme, e não participou do desafio que consagrou Renata a campeã da semana.

