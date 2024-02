Prouni 2024: prazo de inscrição termina nesta sexta

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/02/2024 - 2:29 Para compartilhar:

O período de inscrição no Programa Universidade Para Todos (Prouni) termina às 23h59 desta sexta-feira (2). Os inscritos têm até este horário para mudar as opções de curso se assim desejarem.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 406.428 bolsas, sendo 308.977 (76%) integrais e 97.451 parciais (50%). Elas serão distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições.

Os interessados devem se inscrever pelo site http://acessounico.mec.gov.br/prouni. É preciso entrar no Acesso Único utilizando o login gov.br com CPF e senha.

Para participar, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Os inscritos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo podem ser contemplados com bolsas de 100%, enquanto aqueles com renda entre 1,5 e três salários mínimos podem receber bolsas cobrindo 50% das mensalidades.

Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro. A segunda chamada será anunciada no dia 27 de fevereiro. As matrículas deverão ser efetuadas na quinzena seguinte às divulgações. A lista de espera será divulgada no dia 18 de março.

