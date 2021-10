Protocolo para troca de ingressos no Fluminense resulta em longas filas e torcedores atrasados para jogo Resultados de exames não são reconhecidos para todas as pessoas, e lojas e sede do clube ficam com longo tempo de espera antes de partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24 rodada do Brasileiro. Após a liberação da CBF, o clube utiliza a partida como primeiro ‘evento-teste’ com público desde o início da pandemia. No entanto, alguns tricolores não conseguiram realizar o check-in conforme o esperado.

Nos pontos de troca espalhados pelo Rio de Janeiro, o protocolo para troca de ingressos, principalmente horas antes da partida começar, foi marcado por demora e longas filas.

Para trocar o ingresso, o torcedor tinha que levar caderneta de vacinação e exame de antígeno feito até 48 horas antes do jogo impresso, mas o registro do exame também deveria estar em um portal online de um laboratório credenciado pelo Tricolor.

A questão é que muitos exames apareciam como não registrados, o que atrasou a troca de ingressos para muitas pessoas e, consequentemente, resultou em um aumento exponencial de filas nas lojas do clube. Quando isto acontecia, os funcionários do local tinham que ligar para o laboratório para buscar os registros do exame realizado.

Parceira do Flu, a Inside Diagnósticos ofereceu testes de Covid-19 feitos em Laranjeiras com descontos especiais para sócios nas últimas terça e quarta-feira. Além do tempo prolongado de espera – duas horas superior à estimativa do laboratório – aqueles que deixaram para realizar o exame no dia enfrentaram ainda mais dificuldades.

Desde o início da quarta-feira, a comunicação entre a plataforma da empresa e do clube teve falhas, dificultando ainda mais o processo. Faltando menos de uma hora para o início da partida, tricolores ainda esperavam a retirada do ingresso em lojas oficiais do Fluminense e na sede do clube. De acordo com torcedores, a esperava foi superior à quatro horas pela confirmação do resultado e troca pela pulseira.

E MAIS:

Saiba mais