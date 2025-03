Protestos no Peru contra o governo de Boluarte devido à ascensão do crime organizado

Centenas de pessoas participaram de dois protestos em Lima na sexta-feira contra o governo da presidente, Dina Boluarte, devido à ascensão do crime organizado, apesar das medidas adotadas pela líder impopular, incluindo o envio de militares às ruas.

Chocados com o assassinato de um conhecido cantor de cumbia em 16 de março, artistas vestidos de branco lideraram uma das manifestações, informou a AFP.

Ao mesmo tempo, professores, estudantes e forças da oposição de esquerda se mobilizaram contra Boluarte, cujo índice de desaprovação atingiu 93% neste mês, segundo as pesquisas, colocando-a entre as líderes mais impopulares do mundo.

“Estamos protestando contra o governo”, porque “me sinto insegura toda vez que saio. Não sei se vou conseguir chegar em casa. Extorsionários matam você em qualquer lugar”, disse à AFP Rosa Vargas, uma dona de casa de 47 anos.

Em ambos os protestos, os manifestantes exigiram medidas mais eficazes contra o crime organizado que assola o Peru, principalmente por meio de extorsão e assassinatos por encomenda.

