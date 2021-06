Protestos na Colômbia bloqueiam exportação de 800 mil sacas de café em maio

Por Julia Symmes Cobb

BOGOTÁ (Reuters) – Protestos anti-governo na Colômbia bloquearam exportações de cerca de 800 mil sacas de 60 quilos de café em maio, de acordo com projeções da federação local de produtores divulgadas nesta quarta-feira.

A Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, os grãos com alta qualidade são procurados por empresas como Starbucks e Nespresso, assim como por pequenos torrefadores nos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo.

A federação afirmou nesta quarta-feira que apenas cerca de um terço dos veículos que transportam café de regiões produtoras para portos do Atlântico foram capazes de fazer as viagens no último mês. Ela acrescentou que a rota para o porto do Pacífico de Buenaventura estava basicamente fechada.

Problemas com o fluxo de café colombiano, junto com a seca no produtor número um de arábica, o Brasil, ajudaram a trazer os preços em Nova York para a máxima em mais de quatro anos.[SOF/L]

Milhares de colombianos foram às ruas de novo nesta quarta-feira, em meio ao impasse de conversas entre o governo e os líderes dos protestos, que estão se estendendo ao seu segundo mês.

Os importadores de café dos EUA estão esperando atrasos de até cinco semanas para os clientes receberem seus pedidos de café da Colômbia.

(Reportagem adicional de Marcelo Teixeira em Nova York)

