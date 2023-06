Protestos contra violência policial na França deixam um morto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 18:01 Compartilhe

PARIS, 30 JUN (ANSA) – Em meio a onda de protesto contra a violência policial na França, pelo menos um manifestante morreu nesta sexta-feira (30) ao cair do telhado de uma loja em Petit-Quevilly, cidade no noroeste do país, e 250 ficaram feridos.

A tensão no país já dura três noites e barricadas foram montadas e diversos prédios públicos danificados. Além disso, carros foram incendiados e dezenas de pessoas foram detidas.

O estopim ocorreu após o assassinato de Nahel, um jovem de 17 anos baleado à queima-roupa por um policial na última terça-feira, em Nanterre, nos arredores de Paris.

Hoje, milhares de pessoas voltaram às ruas da capital francesa em um ato não autorizado e confrontos entre manifestantes e a polícia foram registrados. Já no centro de Marselha, danos e saques foram identificados no centro de Marselha, onde 42 prisões foram feitas até agora.

O agente suspeito de atirar em Nahel, jovem de origem argelina que dirigia um carro e tentou escapar de uma blitz, foi detido preventivamente.

O funeral do adolescente está marcado para amanhã em Nanterre. A expectativa é de que os protestos violentos terminem no final da “passeata pela paz” promovida pela mãe da vítima.

O presidente Emmanuel Macron pediu calma e apontou a morte do jovem como “inexplicável e indesculpável”, mas ainda não declarou estado de emergência, como era esperado.

Pelo menos três cidades próximas à capital francesa decretaram toque de recolher noturno. “Não é porque não estamos em Estado de Emergência que não temos meios excepcionais. Esta noite, haverá meios excepcionais”, afirmou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, explicando que cerca de 45 mil policial foram mobilizados para tentar conter o caos. (ANSA).

