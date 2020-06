Protestos contra e a favor de Bolsonaro são realizados em SP

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – Centenas de pessoas se reúnem neste domingo (14) em dois pontos da cidade de São Paulo para participar de protestos simultâneos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro.

O ato favorável levou cerca de 100 pessoas vestidas de verde e amarelo e estampas militares ao viaduto do Chá. O grupo defende o fim do isolamento social e faz críticas aos outros Poderes. A maioria dos manifestantes não utiliza máscara de proteção. Já o protesto contra o presidente e a favor da democracia é organizado pelas torcidas organizadas de futebol, entre elas do Corinthians e Palmeiras, e acontece na Avenida Paulista.

A manifestação já reúne uma multidão, incluindo torcedores do São Paulo e Santos, contra o racismo e o fascismo. Mais cedo, a Polícia Militar vetou o uso de sinalizadores e fogos de artifícios durante o ato. Brasília – Um grupo de apoiadores de Bolsonaro também participou de um ato no Setor Militar Urbano, em Brasília, a favor do governo e em defesa de medidas inconstitucionais e antidemocráticas, como o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e uma intervenção militar.

Os manifestantes tentaram se reunir na Praça dos Três Poderes, mas mudaram de local por causa das restrições. Ontem (13) o governador Ibaneis Rocha decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios para evitar aglomerações. (ANSA)

