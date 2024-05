Protesto na Itália homenageia mulher atacada por ex-companheiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/05/2024 - 9:01 Para compartilhar:

VARESE, 11 MAI (ANSA) – A cidade de Varese, na Itália, foi palco de uma manifestação para homenagear Lavinia Limido, uma mulher de 37 anos que está hospitalizada em estado grave após ter sido atacada pelo ex-marido no início do mês.

No protesto, que ocorreu neste sábado (11), a mãe da mulher, Marta Criscuolo, compareceu segurando um girassol nas mãos.

Uma faixa com a frase “Força Lavinia” abriu a procissão que da Piazza Monte Grappa atravessou as principais ruas do centro do município.

Limido teve seu rosto desfigurado por Marco Manfrinati, de 40 anos, que utilizou uma faca durante o brutal ataque. Não satisfeito em agredir a ex-companheira, o homem também atacou e matou o ex-genro Fabio Limido.

Segundo as autoridades italianas, o criminoso já havia sido denunciado por perseguição contra a mulher e sua mãe e estava proibido de se aproximar delas.

O agressor foi preso em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio e ferimentos graves. (ANSA).