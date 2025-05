Protesto em SP tem fogo sobre trilhos e interrompe circulação de trens

Um protesto no entorno da Favela do Moinho, na região central de São Paulo, interrompeu a circulação de trens entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda na tarde desta segunda-feira, 12, como relatou a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha 8-Diamante.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os manifestantes atearam fogo em objetos sobre a linha férrea de modo a obstruir a passagem. A circulação da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também foi parcialmente interrompida.

A orientação divulgada pela ViaMobilidade é para que os passageiros embarquem na estação da Luz e acessem a estação da Barra Funda por meio da linha 4-Amarela do metrô até o reestabelecimento da operação. A CPTM indica circulação pelas linhas 3-Vermelha e 4-Azul do metrô.

🚨URGENTE! – Moradores da Favela do Moinho fazem protesto e paralisam linhas da CPTM pic.twitter.com/igD2CZw8ud — Ministério da Fofoca (@MinFofoca) May 12, 2025

Em atualização