Protesto em Roma contra toque de recolher é marcado por tumultos

ROMA, 25 OUT (ANSA) – Dezenas de manifestantes de extrema direita realizaram um protesto em Roma, capital da Itália, contra o toque de recolher anunciado na região do Lazio para tentar conter a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O grupo, que se reuniu na Piazza del Popolo, enfrentou as forças de ordem no centro da cidade e lançou fogos de artifício com as cores da bandeira italiana e bombas de fumaça contra os policiais.

O ato teve início à meia-noite e foi feito contra a “ditadura da saúde e o toque de recolher”. Durante o tumulto, os militantes seguiram até a Piazzale Flaminio. Algumas lixeiras da área foram incendiadas.

Segundo as autoridades, citadas pela imprensa italiana, pelo menos sete manifestantes foram presos e dois agentes ficaram feridos durante o protesto violento.

Na última sexta-feira (23), a região do Lazio decretou um toque de recolher noturno das 23h às 5h, assim como a Lombardia e a Campânia, cuja capital Napóles também registrou uma manifestação repleta de confrontos. (ANSA)

Veja também