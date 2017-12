Protesto em meio a contagem dos votos em eleição mata 1 em Honduras

A Justiça Eleitoral contou cerca de 95% dos votos da eleição presidencial em Honduras, que ocorreu no domingo passado. Juan Orlando Hernández, candidato conservador, tinha 43% e o esquerdista Nasralla, 41,5% – uma diferença de 46 mil votos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), David Matamoros, disse que ainda faltava contar 1.031 atas eleitorais e afirmou que não fará nenhum anúncio antes do fim da contagem.

Manifestações contra supostas fraudes na eleição presidencial no país deixaram nesta 1 morto e 20 feridos. A insatisfação é contra o presidente Hernández, do Partido Nacional, que até segunda-feira aparecia atrás do candidato opositor Salvador Nasralla na contagem oficial dos votos. Os dois candidatos se consideram vencedores. Fonte: Associated Press.