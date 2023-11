Protesto em El Salvador contra regime de exceção durante Miss Universo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 21:54 Para compartilhar:

Familiares de detidos sob o regime de exceção imposto pelo presidente Nayib Bukele em El Salvador pediram a liberdade de seus entes queridos, em uma marcha que tentou chegar até o hotel onde estão hospedadas as candidatas do Miss Universo.

Cerca de 300 pessoas protestaram pelas principais ruas de San Salvador com cartazes, fotos de detentos e palavras de ordem contra as medidas de exceção vigentes desde março de 2022 como ponta de lança do governo em sua “guerra” contra as gangues.

“O regime tenta, com estes concursos e espetáculos, tapar a violação dos direitos humanos que o regime de exceção está ocasionando”, disse à AFP Samuel Ramírez, coordenador do Movimento de Vítimas do Regime (Movir).

Bukele “mantém as pessoas em um regime que limita as garantias constitucionais e os direitos, onde podem capturar uma pessoa por uma simples suspeita, aparência, sem ordem judicial ou nenhum delito”, afirmou.

“Há um setor da população que está angustiada porque não sabe o que acontece com seus entes queridos”, acrescentou.

Os manifestantes acusaram o governo de “maquiar” a situação do país com o concurso, cuja cerimônia de gala é realizada na noite deste sábado em San Salvador.

“Miss Presas Políticas”, “Miss Capturada” e “Miss Torturada” diziam alguns cartazes.

Os participantes do protesto tentaram chegar às imediações do hotel onde as candidatas estão hospedadas, mas dezenas de policiais da tropa de choque e militares impediram sua passagem.

Sob o regime de exceção, as autoridades detiveram mais de 73.000 supostos membros de gangues. Mais de 7.000 inocentes foram libertados.

Várias organizações de defesa dos direitos humanos criticam o regime de exceção porque permite prisões sem ordens judiciais e julgamentos coletivos, entre outras medidas.

Parentes de detentos e grupos de defesa dos direitos humanos denunciam supostas prisões arbitrárias e torturas.

Em todo este tempo, morreram nas prisões pelo menos 191 pessoas sob custódia do Estado, segundo o Movir e outros organismos de defesa dos direitos humanos.

