Protesto após morte de adolescente termina com ônibus incendiado em SP

Ao menos um ônibus foi incendiado ao fim de um protesto que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 15, na Vila Clara, na zona sul de São Paulo. A manifestação pedia providências após a morte de um adolescente de 15 anos. A família relata que o garoto foi sequestrado na madrugada deste domingo, 14, e encontrado morto nesta segunda.

De acordo com informações da Polícia Militar, o protesto começou por volta das 16h na rua Rolando Curti. Integrantes do ato colocaram fogo em pneus e a polícia foi acionada. As pessoas se espalharam pela região e veículos do transporte público foram atacados. O Corpo de Bombeiros confirmou que um ônibus foi incendiado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira às 18h41 e não houve vítimas.

Segundo a família, Guilherme Santos foi visto pela última vez na madrugada do domingo. Parentes dizem que câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é levado da rua em que estava por dois homens armados. “Aqui é uma mãe desesperada, esse é meu filho está desaparecido desde a madrugada, foi levado por dois homens armados num carro preto”, escreveu a mãe da vítima neste domingo.

Não foram divulgadas informações sobre onde o corpo foi localizado.

Veja também